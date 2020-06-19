Сверстать сайт помакету PSD, для платформы WP

Прошу сверстатьсайт по макету PSD, для платформы word press на чистом HTML CSS PHP +

адаптивный для смартфонов iPhone Android версий от 4.5 и выше. Использовать

плагины и фрейм ворки типа bootstrap и ему подобные нельзя, только чистый код

Формы контактов должныбыть в php а не java

Внести теги состарого сайта и скрыть изначально от поисковых систем

Скопироватьструктуру и SEO старого сайтаwww.scotruss.co.uk

Перенести домен сWIX на www.hostinger.co.uk и установить сайт на WP.

Верхушку сослайдами, сделать примерно как здесь https://duplexo.cymolthemes.com/duplexo-onepage/

C серединыстраницы там где Our Services сделать как вот этом сайте с серединыстраницы, где на желтый фон наезжает графика и следующие внизу элементы http://themes.g5plus.net/ruby-build/

Цену и срокипредложите