Сверстать сайт помакету PSD, для платформы WP

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Прошу сверстатьсайт по макету PSD, для платформы word press на чистом HTML CSS PHP +

адаптивный для смартфонов iPhone Android версий от 4.5 и выше. Использовать

плагины и фрейм ворки типа bootstrap и ему подобные нельзя, только чистый код

Формы контактов должныбыть в php а не java

Внести теги состарого сайта и скрыть изначально от поисковых систем

Скопироватьструктуру и SEO старого сайтаwww.scotruss.co.uk

Перенести домен сWIX на www.hostinger.co.uk и установить сайт на WP.

Верхушку сослайдами, сделать примерно как здесь https://duplexo.cymolthemes.com/duplexo-onepage/

C серединыстраницы там где Our Services сделать как вот этом сайте с серединыстраницы, где на желтый фон наезжает графика и следующие внизу элементы http://themes.g5plus.net/ruby-build/

Цену и срокипредложите

AndroidBootstrapCSSHTMLJavaPHPWordPressRuby
5 лет назад
wed71
53 года
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Артем
 
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Никита
 
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