Нужно сделать вёрстку проект-дизайна сайта из Figma
Сверстать сайт помакету PSD, для платформы WP
Прошу сверстатьсайт по макету PSD, для платформы word press на чистом HTML CSS PHP +
адаптивный для смартфонов iPhone Android версий от 4.5 и выше. Использовать
плагины и фрейм ворки типа bootstrap и ему подобные нельзя, только чистый код
Формы контактов должныбыть в php а не java
Внести теги состарого сайта и скрыть изначально от поисковых систем
Скопироватьструктуру и SEO старого сайтаwww.scotruss.co.uk
Перенести домен сWIX на www.hostinger.co.uk и установить сайт на WP.
Верхушку сослайдами, сделать примерно как здесь https://duplexo.cymolthemes.com/duplexo-onepage/
C серединыстраницы там где Our Services сделать как вот этом сайте с серединыстраницы, где на желтый фон наезжает графика и следующие внизу элементы http://themes.g5plus.net/ruby-build/
Цену и срокипредложите
Заявки фрилансеров
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