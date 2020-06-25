Одностраничник с CV

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок776 просмотров

Я хочу опубликовать свой CV (одностраничное резюме) в виде GURPS character sheet, стилизованной под Fallout типа i.pinimg.com/originals/ec..., но только не передирать 100% чтоб под копирайт не попасть :)

В результате я ожидаю получить страничку html по стандарту w3c на которой будет опубликовано мое резюме и фото в заданном стиле. Более детальные обсуждения и контент для наполнения – дам в личку.

Оплата через Киви, предлагаю 1500RUB Торг уместен.

HTML
5 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Aff-p
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Получил то, что хотел Я доволен!
Контакт положительный, оплата вовремя, заказчика рекомендую!

Заявки фрилансеров

Данил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Артём
 
18 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
5 лет назад
Максим
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Эмиль
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Aff-p
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ремзи
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Пето
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад
2 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка категорий товаров, доработка глав. стр-цы с программированием.

    Необходимо сделать верстку категорий сайта gisys.ru, доработать главную страницу, перенести с тестового сайта test.gisys.ru категории и карточку товара на главный сайт. Доработка и верстка с элементами программирования. Задание вышлю по каждой работе.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка лендинга html+css с адаптивностью

    Верстка одностраничного адаптивного лендинга. Исходник в PSD под сетку Bootstrap + шрифты + иконки. Мобильная версия отдельно не прорисована, будут даны пожелания как должны складываться блоки при сужении экрана. Блоки с каруселью фото (зачеркнуты на ...

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать одну страницу

    $30

    Здравствуйте, необходимо сверстать страницу, макет прикреплен ниже. Необходимо сделать на флекс-боксах. От вас стоимость и сроки. Выберу по соотношению цена-сроки-качество.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать калькулятор тарифов

    -Сверстать калькулятор тарифов для сайта с возможностью переключения валюты, добавления количества номеров, выбора типа объекта размещения и периода оплаты (Рубли – Русский язык, Евро и Фунты – Английский язык). - Более подробное ТЗ, с ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка

    Необходимо выполнить верстку одной страницы. Адаптивно, Pixel Perfect. Часть элементов уже сверстаны. Ознакомиться с макетом можете по ссылке - https://www.dropbox.com/sh/zgl89hfr5jgdoi0/AAB2jiZ2k0b6Pnp-HtHfl5d9a/Headstart%20Brand%20website_Bubble%20Trouble?dl=0&amp;preview=Headstart+Brand+website_Bubble+Trouble_Desktop.jpg&amp;subfolder_nav_tracking=1. Предлагайте стоимость и сроки, иначе заявка не будет рассматриваться.  При успешно выполненной работе предоставим ...

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна вёрстка и натяжка на движок

    По имеющимся PSD макетам выполнить редизайн сайта на CMS VAMShop. Дизайн адаптивный. Основные требования: - всё должно соответствовать дизайн-макетам; - сайт должен работать быстро, не увеличивая нагрузку на сервер; ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад