Нужно сделать вёрстку проект-дизайна сайта из Figma
Одностраничник с CV
Я хочу опубликовать свой CV (одностраничное резюме) в виде GURPS character sheet, стилизованной под Fallout типа i.pinimg.com/originals/ec..., но только не передирать 100% чтоб под копирайт не попасть :)
В результате я ожидаю получить страничку html по стандарту w3c на которой будет опубликовано мое резюме и фото в заданном стиле. Более детальные обсуждения и контент для наполнения – дам в личку.
Оплата через Киви, предлагаю 1500RUB Торг уместен.
Выбранный исполнитель
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