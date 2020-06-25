Одностраничник с CV

Я хочу опубликовать свой CV (одностраничное резюме) в виде GURPS character sheet, стилизованной под Fallout типа i.pinimg.com/originals/ec..., но только не передирать 100% чтоб под копирайт не попасть :)

В результате я ожидаю получить страничку html по стандарту w3c на которой будет опубликовано мое резюме и фото в заданном стиле. Более детальные обсуждения и контент для наполнения – дам в личку.

Оплата через Киви, предлагаю 1500RUB Торг уместен.