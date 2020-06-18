Сделать несколько правок на лендинге вордпресс Делаем такой блок http://joxi.ru/Dr87q5ESzBZJXA он с этого сайта, все точно так же только заменим картинки. https://grandballroom.ru/ ставим его на место где сейчас отзывы. Боковое меню скрываем делаем ...