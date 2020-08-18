Верстка сайта в Wordpress по готовому макету в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка221 просмотр

Необходимо сверстать сайт в Wordpress по готовому макету в Figma.

Что есть:

Куплена премиумная тема Avada, нарисован макет в Figma, куплен домен https://www.freshmed.com.ua/ и хостинг, установлен Wordpress, поставлена заглушка.

1. Макет  https://www.figma.com/file/4kiy5JLfk5EAtWFoDnMxYv/FreshMed?node-id=125%3A137

2. Дизайн сделан для десктопного экрана шириной 1440.

3. Материалы для дизайна (фотографии для разделов, дизайн в джипег формате всех типовых страничек, тексты для разделов направлений) - https://fex.net/ru/s/crxlyyf

4. Шрифт, который используется Source Sans Pro (можно подвязать из гугл фонтс)

5. По ссылке https://fex.net/ru/s/tnzxdx5 запись видео прототипа сайта - там вы увидете как должны работать кнопки в состоянии хувер, переходы по страничкам. 

6. Раздел услуги состоит из 16 подразделов. Как пример - сделан дизайн странички кардиологии. Остальные должны идти по этому шаблону. В папке вы найдете фото для раздела Кардиология (папка Main banners).

7.  Иконки в png пришлю отдельным архивом

Необходима от вас цена работы и сроки. Готов обсудить все детали.

FigmaNode.jsWordPress
5 лет назад
myrashkin
Михаил 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
5 лет назад
$300
45 дней
Escrow
Рекомендую Евгения как опытного специалиста. Выполнением заказа остался доволен.
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
5 лет назад

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