Верстка сайта в Wordpress по готовому макету в Figma

Необходимо сверстать сайт в Wordpress по готовому макету в Figma.

Что есть:

Куплена премиумная тема Avada, нарисован макет в Figma, куплен домен https://www.freshmed.com.ua/ и хостинг, установлен Wordpress, поставлена заглушка.

1. Макет https://www.figma.com/file/4kiy5JLfk5EAtWFoDnMxYv/FreshMed?node-id=125%3A137

2. Дизайн сделан для десктопного экрана шириной 1440.

3. Материалы для дизайна (фотографии для разделов, дизайн в джипег формате всех типовых страничек, тексты для разделов направлений) - https://fex.net/ru/s/crxlyyf

4. Шрифт, который используется Source Sans Pro (можно подвязать из гугл фонтс)

5. По ссылке https://fex.net/ru/s/tnzxdx5 запись видео прототипа сайта - там вы увидете как должны работать кнопки в состоянии хувер, переходы по страничкам.

6. Раздел услуги состоит из 16 подразделов. Как пример - сделан дизайн странички кардиологии. Остальные должны идти по этому шаблону. В папке вы найдете фото для раздела Кардиология (папка Main banners).

7. Иконки в png пришлю отдельным архивом

Необходима от вас цена работы и сроки. Готов обсудить все детали.