Верстка сайта с готовых PSD-страниц

UPDATE

В Техзадании сказано про 2 (две) языковые версии - русская и английская!

Привет всем, ищу опытного специалиста по верстке сайта с готовых псд-файлов.

Графический макет окончательно будет готов завтра, или послезавтра.

Ожидается 5 основных страниц, имеющих разнообразную графику + 10 сквозных однотипных страниц с текстом. Все нужные слои внутри PSD-файла отдельные, дополнительно работать над графикой не придется (надеюсь).

Сроки как всегда жмут, поэтому на работу от силу есть 5-7 дней.

К июлю должен сдать полностью выверенный и рабочий сайт!

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА «ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ НЕЗАБЫТАЯ БОЛЬ»

1. Общие положения

1.1. Сайт «Дом, где живет незабытая боль» (далее по тексту «Сайт») создается как сайт для использования преимущественно на мобильном устройстве типа смартфон или мобильный телефон с экраном в пропорции 9:16 или 9х19 (разрешение 1080х1920) с автоопределением мобильной OS устройства - Android, iOS, WindowsMobile.

1.2. Сайт имеет компьютерную версию (десктоп, лэптоп) в пропорции 16:9 (разрешение 1920х1080) с горизонтальным отражением.

1.3. Сайт имеет две равнозначные версии на русском и английском языках. Русская версия является главной при открытии по умолчанию.

1.4. Любые изменения и дополнения, запрашиваемые Заказчиком до подписания Акта о сдаче-приемке работ по сайту являются поправками к сайту и неотъемлемой частью общей работы и не могут считаться дополнительной работой со стороны Исполнителя.

1.5. Любые изменения и дополнения, запрашиваемые Заказчиком, касающиеся фундаментальных изменений, к которым относятся: язык программирования сайта, система управления сайтом CMS, внесение разделов или элементов, не предусмотренных утвержденным макетом дизайна, считаются дополнительным заданием и не являются частью договора, и могут быть выполнены на дополнительных условиях, по соглашению Заказчика и Исполнителя.

1.6. Авторство по созданию сайта на сайте должно быть указано то, какое укажет Заказчик.

1.7. Исполнитель может указывать на фриланс-платформах или в своем портфолио, что является автором верстки этого сайта.

2. Макет дизайна сайта

2.1. Макет дизайна сайта предоставляется перед началом работ Разработчику со стороны Заказчика. Такой макет дизайна является заранее утвержденным.

2.2. Макет дизайна сайта передается в виде готовых PSD-файлов с раздельными слоями.

2.3. Исполнитель может по согласованию с Заказчиком вносить незначительные изменения в макет дизайна с учетом его опыта и потребности верстки, например, предлагать вид указателей на сайте, вид полосы прокрутки и т.п.

2.4. Макет дизайна сайта состоит из двух версия - основной - мобильной версии, и компьютерной и имеет небольшие различия.

2.5. Макет дизайна сайта содержит также текстовую часть контента для наполнения на русском и английском языках. Все тексты предоставляются Заказчиком Исполнителю до начала работ вместе с файлами макета дизайна.

3. Структура сайта

3.1. Сайт состоит из 5 (пяти) уникальных страниц - Главная страница - «Дом» и четыре Второстепенные страницы - «Комнаты», а также Навигационная страница текстового меню и сквозные текстовые страницы.

3.1.1. Главная страница содержит:

- элементы, меняющие цветность или красочность при наведении курсора мыши на этот элемент или стуком пальца по этому элементу на экране мобильного устройства

- элементы, со всплывающими текстовыми формами - подсказками

- кликабельные элементы с переходом на иные страницы или формы (гиперссылка)

- кликабельный элемент-иконка «Дом», запускающая всплывающее боковое меню

- всплывающая боковая форма - «вертикальное меню»

3.1.2. Второстепенные страницы содержат:

- элементы, меняющие цветность или красочность при наведении курсора мыши на этот элемент или стуком пальца по этому элементу на экране мобильного устройства

- элементы, с всплывающими текстовыми формами-подсказками. Активируются одноразовым кликом мышки или двойным стуком пальца по экрану мобильного устройства

- кликабельные элементы с переходом на иные страницы или формы (гиперссылка)

- встроенный элемент - медиапроигрыватель, проигрывающий видеоконтент, размещаемый на хостинге Заказчика в его YouTube-аккаунте.

- кликабельный элемент-иконка «Дом», запускающая всплывающее боковое меню

- всплывающая боковая форма - «вертикальное меню»

3.1.3. Всплывающее боковое меню содержит:

- элемент меню «Главная»

- элементы меню, ведущие на соответствующую страницу

Навигационная страница текстового меню содержит:

- элемент меню «Главная»

- элементы меню, ведущие на соответствующую текстовую страницу

3.1.4. Текстовая страница содержит:

- текстовое поле с текстом и иконками (логотипами)

- полоса прокрутки

- элемент меню «Назад»

4. Функциональные особенности сайта

4.1. Возможная замена функциональных действий на сайте в компьютере и на мобильной версии

4.1.1. Выделение объекта на сайте (изменение цвета или красочности)

В компьютере - наведение простое наведение курсора мыши на такой объект.

На мобильном устройстве - стук пальцем по элементу на экране телефона.

4.1.2. Вызов всплывающей формы-подсказки.

На компьютере - клик или двойной клик мышью по объекту на сайте.

На мобильном устройстве - стук пальцем по уже «активированной» форме объекта (то есть перед этим уже был совершен стук пальцем и происходило выделение объекта)

4.1.3. Снятие выделения - возвращение цвета объекта в прежний вид.

На сайте в компьютерной версии достигается смещением курсора - выходом из выделяемой области.

На мобильном устройстве - стук пальцем по иной зоне, вне выделенного объекта.

4.1.4. Активация элемента меню - переход на страницу

На компьютере - клик по элементу бокового или текстового меню.

На мобильном устройстве - стуком пальцем по элементу меню.

4.2. Система управления сайтом (CMS)

Основной сайт заказчика создан на базе системы WordPress, поэтому преимущество дается системе WordPress.

Исполнитель может использовать html-верстку и аналоги без CMS.

Исполнитель может использовать любую CMS и языки программирования, обеспечив конечную совместимость с хостингом Заказчика.

5. Сроки и условия реализации проекта

5.1. После завершения сдачи-приемки сайта, в рамках гарантийной поддержки Исполнителем производится однократный перенос разработанного программного обеспечения (сайта) на аппаратные средства Заказчика (хостинг).

5.2. Перед осуществлением переноса Заказчик обеспечивает удаленный доступ к выделенному месту на своем хостинге и иные доступы.

5.3. Заказчик и Исполнитель работают через платформу фриланс услуг через «Безопасную сделку» или напрямую с поэтапной пост-оплатой.