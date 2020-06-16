Сделать график

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки771 просмотр

Всем привет!

Внимательно ознакомьтесь с проектом!

Задача

Нужно сверстать и настроить график

Задачу в ТЗ прикрепил к проекту

Если что то неясно, задавайте вопросы

1. Оплата – 50% Верстка по макету десктоп+мобильная.(html+css + canvas(или альтернатива))

1.1 Показываете макет на вашем тестовом. Правим. Утверждаем.

2. Подключение интерактива к UI. Кнопки, вкладки и пр. элементы для взаимодействия с графиком.(js)

2.1 Тестим. Вносим изменения. Утверждаем. 

3. Оплачиваем – 30%. Подключение к backend (json, jsonp)

3.1 Тестим. Правим.

4. Оплачиваем остаток. – 20%. Проверка на "боевом" сервере. Правки.

Завершение сделки, оставляем отзывы 

yadi.sk/d/9b6yReFNSzZSqQ – наглядно как должно работать

по мима бэка который описан в тз. еще в уже готовую верстку (ее предоставлю исполнителю, верстка это уже серверные php скрипты с кодом) нужно будет вставить сверстанный вами график, со всеми ux инструментами- всплывающие подстказки, назначение ставок, выбор времени, приближение и т.д для того что бы программист в дальнейшем мог их использовать в интеграции

Обязательные требования

Поэтапная работу с заключением сделки

Прошу не писать людей которые не готовы работать через сделку и которые не уверены что выполнят работу полностью. Которые не ознакомились целиком с проектом

CSSHTMLJavaScriptPHP
5 лет назад
NEW_LEVEL
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Ильхам
 
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Андрей
 
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час назад
61 отзыв
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