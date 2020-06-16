Дизайнер-верстальщик, для разработки сайта кредитов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок819 просмотров

Для разработки сайта кредитов требуется дизайнер-верстальщик.

Предполагается умение делать дизайн и верстку прямо а html с использованием:

1. шаблонов bootstrap 4

2. предоставленного дизайна-прототипа на wordpress

3. схематичного расположения элементов на странице (warframe)

Количество страниц проекта - 15-17

Только Украина.

BootstrapHTMLWordPress
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