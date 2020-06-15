Адаптивная верстка

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Закрыт72 заявки1582 просмотра

Добрый день! Требуется адаптивная верстка проекта. Макет пришлю в личные сообщения. 

Стек: html/scc/js желательно bootstrap

BootstrapHTMLJavaScript
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