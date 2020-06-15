Всем привет! Внимательно ознакомьтесь с проектом! Задача Нужно сверстать и настроить график Задачу в ТЗ прикрепил к проекту Если что то неясно, задавайте вопросы 1. Оплата – 50% Верстка ...
Адаптивная верстка
Добрый день! Требуется адаптивная верстка проекта. Макет пришлю в личные сообщения.
Стек: html/scc/js желательно bootstrap
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