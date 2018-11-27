Привет, я Виктор
Я фронтенд-разработчик с навыками работы на Wordpress.
Я владею немецким (B2), русским, английским языками,
У меня высшее образование по специальности "Системный инженер".
Мое портфолио: https://yushinbox.rf.gd/porto/
Мой Github: https://github.com/golfmar
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Splitdevнет просмотров
- Сайт. БЭМ. Респонсив87 просмотров
- Магазин на flex-box. БЭМ94 просмотра
- Лэндинг. Bootstrap4. http://speremedin.kz111 просмотров
- Http://serfing-wp.zzz.com.ua92 просмотра
- Корпоративный сайт. http://serfing-wp.zzz.com.ua/98 просмотров
- Верстка БЭМ. responsive.78 просмотров
- Http://speremedin.kz73 просмотра
- Www.present-1.zzz.com.ua72 просмотра
- Www.forpresentation.zzz.com.ua68 просмотров
- Landing121 просмотр
- Landing136 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
9 баллов
4 года назад
FigmaNode.js
Всем доволен, хорошая верстка
Ответный отзыв
Все хорошо. Требования адекватные. Выплаты по факту завершения в полном размере.
$50
10 баллов
6 лет назад
Bootstrap
Рекомендую человека, работали без БС, все честно и в сроки
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все просто и спокойно! Крайне рекомендую.
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#2285