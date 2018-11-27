Привет, я Виктор

Я фронтенд-разработчик с навыками работы на Wordpress.

Я владею немецким (B2), русским, английским языками,

У меня высшее образование по специальности "Системный инженер".

Мое портфолио: https://yushinbox.rf.gd/porto/

Мой Github: https://github.com/golfmar