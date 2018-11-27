yushinbox

Виктор Юшин yushinbox

 
58 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Привет, я Виктор

Я фронтенд-разработчик с навыками работы на Wordpress.

Я владею немецким (B2), русским, английским языками,

У меня высшее образование по специальности "Системный инженер".

Мое портфолио: https://yushinbox.rf.gd/porto/

Мой Github: https://github.com/golfmar

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Отзывы заказчиков

bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
9 баллов
4 года назад
Верстка страниц
FigmaNode.js
Всем доволен, хорошая верстка
Все хорошо. Требования адекватные. Выплаты по факту завершения в полном размере.
Ответный отзыв
egiscore
Даниил 
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Верстка Landing Page без PSD
Bootstrap
Рекомендую человека, работали без БС, все честно и в сроки
Отличный заказчик! Все просто и спокойно! Крайне рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#2285