Сделать форму обратной связи

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Завершен25 заявок699 просмотров

Есть простенький сайт из 7 страниц на html. 

Нужно прикрутить форму обратной связи. 

Пример того, как должна выглядеть форма и какие в ней поля - прикрепил. 

Не помешала бы еще какая-нибудь примитивная защита от спама в виде капчи. 

Сделать нужно как можно быстрее ( сегодня-завтра максимум ). 

От вас цена и срок. 

HTML
5 лет назад
Y-post
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
$10
1 день
Алексей отлично справился с поставленной задачей ! Рекомендую как надежного исполнителя.
Все хорошо. Понятное задание, быстрая оплата, рекомендую!

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