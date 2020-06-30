Сделать форму обратной связи

Есть простенький сайт из 7 страниц на html.

Нужно прикрутить форму обратной связи.

Пример того, как должна выглядеть форма и какие в ней поля - прикрепил.

Не помешала бы еще какая-нибудь примитивная защита от спама в виде капчи.

Сделать нужно как можно быстрее ( сегодня-завтра максимум ).

От вас цена и срок.