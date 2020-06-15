Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок966 просмотров

Студия ищет верстальщика или frontend программиста на продолжительное сотрудничество.

https://www.figma.com/file/yFR7ufXgwL7WLKEBwx6qg2/Public-Project

Проект еще на стадии дизайна, в работу поступит через 2 недели.

Требования к исполнителю:

- хороший опыт верстки (покажите код(на github) одной или несколько своих лучших работ)

- опыт с html5/css3, flexbox, SASS, BEM, jquery. Сборка проектов gulp, webpack.

- опыт верстки адаптивных макетов без bootstrap

- личные качества: ответственность, пунктуальность и внимание к мелочам

- локация желательно Украина, но можем рассмотреть заявки и с других стран.

Что нужно сейчас?

1. Оценить текущий макет по к-ву рабочих часов. (Желательно разбить по компонентах или страницах)

2. Оценить текущий макет в $: рабочие часы * ваша почасовая ставка (+ другие платежи, если такие есть)

Оцените пожалуйста макет внимательно, потому что главное качество. Так же важно планирование рабочего времени, так как срыв сроков недопустим.

Заявки будут рассматриваться завтра(вторник) утром.

BootstrapHTMLjQuerySASSGulp
5 лет назад
michael_h
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Юлия
 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
27 минут назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Владимир
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать 6 страниц и натянуть на WP

    Добрый день! Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц: Страница услуги (макет один и тот же, меняются только картинки в шапке); Страница статьи\новости; Страница товара; Страница списка ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка в верстке CMS CS-Cart

    CS-Cart версия4.5.2Выполнить небольшие правки по верстке CMS CS-Cart версия 4.5.2 1.Поменять Теги  всего6 шт. На главной странице определяется как несколько тегов H1, теги подтягиваются изотключаемых блоков (виджетов), нужно поменять на H2 произошло из-за ошибки верстальщикаклассы вроде бы ...

    JavaScript
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать калькулятор в новую верстку

    Здравствуйте. Имеется старый сайт с калькулятором, для него сделали новую верстку, и в ней нужно повторить работу калькулятора. Вот задачу объяснил подробно https://www.loom.com/share/53ad5c2192154af4b255c6626a43e87c (видео 2:30 )

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Переверстать на float

    переверстать на float с web по требованиям - очистить лишний код нужны стр. - каталога, карточки товара, корзина, оформление товара, блог и стр. блока. Привести верстку вот к этим ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать правки верстки

    Есть верстка. Сделана не очень опытным  человеком. Я буду с ним вносить правки неделю. Кто может сейчас быстро внести правки? Прямо сейчас сесть и сделать. ТЗ https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36f0tUY3BBrXwU2P4?e=qLtUFi Оплата по факту. Задача очень простая! Взять и сравнить с ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад