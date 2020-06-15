Добрый день! Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц: Страница услуги (макет один и тот же, меняются только картинки в шапке); Страница статьи\новости; Страница товара; Страница списка ...
Верстка сайта
Студия ищет верстальщика или frontend программиста на продолжительное сотрудничество.
https://www.figma.com/file/yFR7ufXgwL7WLKEBwx6qg2/Public-Project
Проект еще на стадии дизайна, в работу поступит через 2 недели.
Требования к исполнителю:
- хороший опыт верстки (покажите код(на github) одной или несколько своих лучших работ)
- опыт с html5/css3, flexbox, SASS, BEM, jquery. Сборка проектов gulp, webpack.
- опыт верстки адаптивных макетов без bootstrap
- личные качества: ответственность, пунктуальность и внимание к мелочам
- локация желательно Украина, но можем рассмотреть заявки и с других стран.
Что нужно сейчас?
1. Оценить текущий макет по к-ву рабочих часов. (Желательно разбить по компонентах или страницах)
2. Оценить текущий макет в $: рабочие часы * ваша почасовая ставка (+ другие платежи, если такие есть)
Оцените пожалуйста макет внимательно, потому что главное качество. Так же важно планирование рабочего времени, так как срыв сроков недопустим.
Заявки будут рассматриваться завтра(вторник) утром.
Заявки фрилансеров
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