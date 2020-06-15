Верстка сайта

Студия ищет верстальщика или frontend программиста на продолжительное сотрудничество.

https://www.figma.com/file/yFR7ufXgwL7WLKEBwx6qg2/Public-Project

Проект еще на стадии дизайна, в работу поступит через 2 недели.

Требования к исполнителю:

- хороший опыт верстки (покажите код(на github) одной или несколько своих лучших работ)

- опыт с html5/css3, flexbox, SASS, BEM, jquery. Сборка проектов gulp, webpack.

- опыт верстки адаптивных макетов без bootstrap

- личные качества: ответственность, пунктуальность и внимание к мелочам

- локация желательно Украина, но можем рассмотреть заявки и с других стран.

Что нужно сейчас?

1. Оценить текущий макет по к-ву рабочих часов. (Желательно разбить по компонентах или страницах)

2. Оценить текущий макет в $: рабочие часы * ваша почасовая ставка (+ другие платежи, если такие есть)

Оцените пожалуйста макет внимательно, потому что главное качество. Так же важно планирование рабочего времени, так как срыв сроков недопустим.

Заявки будут рассматриваться завтра(вторник) утром.