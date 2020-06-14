Правка в верстке CMS CS-Cart

CS-Cart версия4.5.2Выполнить небольшие правки по верстке CMS CS-Cart версия 4.5.2 1.Поменять Теги всего6 шт. На главной странице определяется как несколько тегов H1, теги подтягиваются изотключаемых блоков (виджетов), нужно поменять на H2 произошло из-за ошибки верстальщикаклассы вроде бы прописаны2.В шапку добавить еще один номер телефона, значёк viber иtelegram, чтобы можнобыло менять с админки3. Google PageSpeed ругается на то что есть лишний или не правильно закрытый код JS, надоисправить чтобы сайт вошел в зеленую зону