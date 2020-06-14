Сверстать LandingPage

Есть верстка. Сделана не очень опытным человеком. Я буду с ним вносить правки неделю. Кто может сейчас быстро внести правки? Прямо сейчас сесть и сделать. ТЗ https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36f0tUY3BBrXwU2P4?e=qLtUFi Оплата по факту. Задача очень простая! Взять и сравнить с ...