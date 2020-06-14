Добрый день! Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц: Страница услуги (макет один и тот же, меняются только картинки в шапке); Страница статьи\новости; Страница товара; Страница списка ...
Сверстать LandingPage
Добрый день! Нужны опытные верстальщики для вёрстки непростого анимированного сайта.
Требуемые знания: HTML, CSS, SCSS, jS , Jquery, Gulp
Заявки фрилансеров
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