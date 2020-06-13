Сверстать 3 страницы

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Закрыт12 заявок621 просмотр

Добрый день, нужно сверстать 3 страницы.

Cтраницы:

https://drive.google.com/drive/folders/1F-epweWakzIFdnTEu_u7Zyo44wPdTPaI?usp=sharing

Начать нужно сегодня, закончить сегодня - максимум завтра.

Спасибо.

5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
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