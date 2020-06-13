Ищу свободного недорогого вебмастера (верстка + интерграция в Вордпресс) фактически одного первого экрана и подвала, но с множеством настроек внутри. Свободное время и желание сделать норм продукт в данном случае важнее опыта. ...
Сверстать 3 страницы
Добрый день, нужно сверстать 3 страницы.
Cтраницы:
https://drive.google.com/drive/folders/1F-epweWakzIFdnTEu_u7Zyo44wPdTPaI?usp=sharing
Начать нужно сегодня, закончить сегодня - максимум завтра.
Спасибо.
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