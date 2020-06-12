Оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки239 просмотров

Необходимо оптимизировать сайт на оснований ошибок с сайта PageSpeed Insights  от Google отчетов.

Работа разовая. 

Все необходимые доступы будут предоставлены. В случае необходимости связь в режиме демонстрации экрана.

5 лет назад
binders
Эдгарс 
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Был
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Заявки фрилансеров

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