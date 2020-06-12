Адаптивная верстка поп-апов в карточке товара Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок1158 просмотров

3 поп-апа: калькулятор размера, форма обратной связи, форма написания отзыва

https://www.figma.com/file/v4hrFBOOYyrLA9WCFIXXFA/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D0%BF%D1%8B?node-id=0%3A1

Node.js
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mishantmt
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