Нужна адаптивная страница с обратным отсчетом.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок767 просмотров

Добрый день! необходим скрипт, суть какая: При заходе на сайт, должно всплывать окно с обратным отсчетом до редиректа на другую страницу.Время отсчета до редиректа мы должны задавать вручную.Эта страница должна быть адаптивна абсолютно под все устройства.Идёт обратный отсчет и пара надписей почему так нужно и все, далее срабатывает редирект.

5 лет назад
farmel
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месяц назад

Выбранный исполнитель

Aldadis
Адам 
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