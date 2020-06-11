Нужно сверстать psd макет сайта: https://yadi.sk/d/KjQCkFGqKZWFfg Требования: Адаптивная верстка Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1J2veekVZW4Dr7KORi_D3VjbnFCfp7c5McVyHRVEFUoE/ Оплата на Яндекс.Деньги (в крайнем случае на карту Сбербанка). Если вы самозанятый или ИП – сообщите. Оплата по факту, ...
Верстка лендинга
Сверстать лендинг по макету дизайна. Расчет в рос. рублях. Цены предлагать в рублях. Срок исполнения 7 дней. Дизайн сделан в figma. Нужен чистый код на HTML5 и CSS3.
Заявки фрилансеров
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