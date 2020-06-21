Верстка сайта

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Завершен83 заявки1913 просмотров

"Типичный" сайтик: морда + 3 страницы + 404, с адаптивом, практически полностью статический.

Исходник в Figma-файле.

С вас качественная верстка, адаптация под cms не нужно.

Figma
5 лет назад
CyberDemon
Эдуард 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dima_Han
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленное ТЗ, оплата в срок. Заказчик всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Dima_Han
27 лет
9 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
28 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
Тимур
 
23 года
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5 лет назад
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Иван
 
36 лет
5 лет в сервисе
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Денис
 
37 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Арсений
 
32 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
46 лет
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6 месяцев назад
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Дина
 
39 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
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4 года назад
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Роман
 
29 лет
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Иван
 
38 лет
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3 года назад
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Диана
 
24 года
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Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Аким
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Искандер
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
София
 
25 лет
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Ильнур
 
27 лет
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5 лет назад
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Валерий
 
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Евгений
 
44 года
16 лет в сервисе
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74 отзыва
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Богдан
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
31 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Данила
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
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Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Мирослав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Ремзи
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
39 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
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3 месяца назад
3 отзыва
5 лет назад
Кристина
 
29 лет
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год назад
23 отзыва
5 лет назад
Александр
 
36 лет
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Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Олег
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Василий
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
161 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
34 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Панно
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артём
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Дима
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
27 минут назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Виталий
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
166 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Адам
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Шамиль
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Максим
 
27 лет
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Был
4 года назад
5 лет назад
Илья
 
28 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Глеб
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Кузьма
 
45 лет
11 лет в сервисе
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7 месяцев назад
62 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
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13 дней назад
74 отзыва
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Артур
 
30 лет
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5 лет назад
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Дмитрий
 
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год назад
13 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
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7 лет в сервисе
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Андрей
 
30 лет
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час назад
61 отзыв
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Юлия
 
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Алексей
 
22 года
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год назад
3 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
6 лет в сервисе
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4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Умарбек
 
21 год
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5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Олег
 
26 лет
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год назад
37 отзывов
5 лет назад
Максим
 
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год назад
14 отзывов
5 лет назад
Максим
 
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233 отзыва
5 лет назад
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36 лет
12 лет в сервисе
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278 отзывов(-3)
5 лет назад
Роман
 
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Рома
 
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