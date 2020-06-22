Вёрстка + натяжка на WP

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок428 просмотров

Обговорили в ЛС

WordPress
5 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
5 лет назад
$160
7 дней
Escrow
Всё супер, всем рекомендую!)
Отличный заказчик. Быстрая проверка и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Ефрем
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
5 лет назад
Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
39 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад