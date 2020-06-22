Предъявляемые требования к навыкам кандидата: - опыт работы в сфере от 1 года; - кроссбраузерная адаптивная верстка; - уверенное знание HTML, CSS, Bootstrap4; - опыт работы с препроцессором SASS; - ...
Вёрстка + натяжка на WP
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