Сделать адаптив под смартфоны планшеты на готовый ленд.

Рекомендую, первым делом, что понравилось, молодой боец, второе всегда на связи и все четко интересуется и спрашивает, третье, знает все дело От и До и это я проверил на себе и этот отзыв пишу от чистой души. Парень молодец, делает красоту, увидев его, решил попробовать и сейчас в него поверил. Со своей работой справился на 2 дня раньше, что меня удивило и без головных напрягов для меня, минимум вопросов, максимум дела. Сделал все отлично, даже я бы сказал супер! По этому пишу такой отзыв, в дальнейшем по этой теме явно буду с ним работать, и кого такие темы интересуют, смело можете обращаться к нему. Этот человек точно не подведет. Советую!