Сделать адаптив под смартфоны планшеты на готовый ленд.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок569 просмотров

Нужно сделать адаптив, на готовый ленд уже под смартфоны и планшеты, ну и глянуть ПК.  Ну можно заменить на ленде шапку, которая уже готова. Хотелось бы залить туда админку минимальную, чтоб, можно редактировать было самому.

5 лет назад
andzhej1979
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Ildar_Valiev
Ильдар 
21 год
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5 лет назад
$62
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Escrow
Рекомендую, первым делом, что понравилось, молодой боец, второе всегда на связи и все четко интересуется и спрашивает, третье, знает все дело От и До и это я проверил на себе и этот отзыв пишу от чистой души. Парень молодец, делает красоту, увидев его, решил попробовать и сейчас в него поверил. Со своей работой справился на 2 дня раньше, что меня удивило и без головных напрягов для меня, минимум вопросов, максимум дела. Сделал все отлично, даже я бы сказал супер! По этому пишу такой отзыв, в дальнейшем по этой теме явно буду с ним работать, и кого такие темы интересуют, смело можете обращаться к нему. Этот человек точно не подведет. Советую!
Очень понравилось работать с данным заказчиком, полностью уважителен в общении, понятная постановка задачи, с оплатой не было вообще никаких проблем! Анджей - очень открытый, коммуникабельный человек, с ним у вас никогда и ни за что не возникнет каких-либо проблем, на вопросы всегда отвечает быстро и внятно. Поначалу думали сделать адаптив, но пришли к выводу, что сайт лучше полностью переверстать. Очень благодарен судьбе, что дала возможность поработать с таким человеком. В общем всем рекомендую однозначно!

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