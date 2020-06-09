Нужно сверстать сайт на Joomla

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок803 просмотра

Нужно сверстать и реализовать функционал сайта на Joomla. Корпоративный сайт, не сложный. Есть готовые макеты, отправлю кандидатам. 

Joomla
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