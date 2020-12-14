Несколько задач по вёрстке, сайт на 1с-битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок840 просмотров

1) Заменить иконки соцсетей из футера в хедер

2) Поправить треугольник на выпадашке

3) Сделать расстояние на мобильном между товарами меньше

4) Сделать кнопку на баннере 

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5 лет назад
timphpdev
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Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
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$10
1 день
Escrow
Всё качественно и быстро
сотрудничество прошло хорошо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

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