Макет компьютерной версии тут – https://docs.google.com/document/d/1gybtVhq29fM-wRcKyo_6uhB5Gz2b0WR0mgsLx3qh0UM/edit (мобильную и планшетную версию скину) (если сделаете вовремя и качественно, поработаем еще сразу над 5 другими задачами) Возможны правки. Срок ...
Несколько задач по вёрстке, сайт на 1с-битрикс
1) Заменить иконки соцсетей из футера в хедер
2) Поправить треугольник на выпадашке
3) Сделать расстояние на мобильном между товарами меньше
4) Сделать кнопку на баннере
Пишите цену
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $44HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Подробности в личном сообщенииЗавершен5 лет назад
Сайт obmen.vip Необходимо переместить иконки на моб версии сайта Приложен скрин как д.б.HTML-верстка26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно адаптировать под мобилы. Целиком сайт http://onai.kz/ Личный кабинет http://e-learning.onai.kz/ Логин: Ruslan_0102 Пароль: 040620Завершен5 лет назад
В приложении исходный код. На первой странице необходимо вписать 5-6 любых фильмов.При нажатии на фильм появляется возможность выбрать сеанс и увидеть доступные даты (туда надо вписать просто следующие несколько дней).После выбора сеанса данный фильм должен ...Завершен5 лет назад
Есть сайт http://devsite.pp.ua/ на главном экране должна быть анимация Круга при наведении на кнопку , анимация уже есть, сделана в афтер эфектке, есть пнг сиквенции. так же есть просто отрисованная картинка в свг. Суть антмации - ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Необходимо исправить верстку одного блока на сайте, чтобы все блоки были одного размера на различных разрешениях экрана.Завершен5 лет назад
Имеется мой сайт А .Имеется сторонний сайт Б на котором есть интересный элемент: вводишь цифрами ( выбираешь ползунком данные ) и рядом висит картинка человека и его параметры онлайн меняются при изменении данных ползунка . ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад