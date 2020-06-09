Добавить немного html и js в существующий файл html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки523 просмотра

В приложении исходный код.

  • На первой странице необходимо вписать 5-6 любых фильмов.
  • При нажатии на фильм появляется возможность выбрать сеанс и увидеть доступные даты (туда надо вписать просто следующие несколько дней).
  • После выбора сеанса данный фильм должен показываться на второй страничке сайта.
  • Если сеанс уже был выбран, то повторно его выбрать уже нельзя.
Заморачиватся там не надо, просто выполнить указанные пункты в задании и всё, это просто для контрольной работы. Главное - сами функции.

Нужен минимальный html и javascript.

HTMLJavaScript
5 лет назад
Smoop123
Алексей 
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год назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

Wqdfv
18 лет
5 лет в сервисе
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6 месяцев назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Рекомендую исполнителя. Показал свои навыки с лучшей стороны. Быстро и качественно сделал работу и правки. Спасибо!
Заказчик, очень хороший. Изначально в задании приложил исходный код, что даёт возможным исполнителям оценить объём работы. На все вопросы отвечал почти сразу. Отправил предоплату 100%. Много правок не поступало. Правки были только по делу. Вобщем, идеальный пример заказчика в моём понимании

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