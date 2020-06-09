Есть сайт http://devsite.pp.ua/ на главном экране должна быть анимация Круга при наведении на кнопку , анимация уже есть, сделана в афтер эфектке, есть пнг сиквенции. так же есть просто отрисованная картинка в свг. Суть антмации - ...
Добавить немного html и js в существующий файл html
В приложении исходный код.
- На первой странице необходимо вписать 5-6 любых фильмов.
- При нажатии на фильм появляется возможность выбрать сеанс и увидеть доступные даты (туда надо вписать просто следующие несколько дней).
- После выбора сеанса данный фильм должен показываться на второй страничке сайта.
- Если сеанс уже был выбран, то повторно его выбрать уже нельзя.
Нужен минимальный html и javascript.
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