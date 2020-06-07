Анимацию на готовом сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок807 просмотров

Есть сайт http://devsite.pp.ua/ 

на главном экране должна быть анимация Круга при наведении на кнопку , анимация уже есть, сделана в афтер эфектке, есть пнг сиквенции. так же есть просто отрисованная картинка в свг. Суть антмации - поворот кругов. Видео которое есть скину. 

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