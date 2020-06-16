Верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок464 просмотра

Нужна сделать верстку сайта в одну страницу, пиксель то пиксель.

Сайт должен быть респонсивный, с анимациями на HTML.

HTML
5 лет назад
l-team
42 года
6 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Stanislav-ukr
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Задача выполнена хорошо!
Приятно с такими заказчиками как Роман работать, интересный проект, четкий макет, своевременная оплата Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Сергей
 
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