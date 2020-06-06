Верстка смс рассылка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка141 просмотр

Привет ты написал заказ по доработка верстка и за отзыв сможешь бесплатно верстать. Данный момент у меня есть мини проект верстка смс сообщения за отзыв можешь верстать бесплатно там займет максимум час

5 лет назад
guest_15908163134447
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Рустам
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад