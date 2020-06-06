Срочно нужны верстальщики отверстать страницы
Верстка смс рассылка
Привет ты написал заказ по доработка верстка и за отзыв сможешь бесплатно верстать. Данный момент у меня есть мини проект верстка смс сообщения за отзыв можешь верстать бесплатно там займет максимум час
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30HTML-верстка48 заявокЗакрыт5 лет назад
- $115
Имеется готовый плагин календаря на js. Нужно его основательно переделать.Бриф: https://youtu.be/WTN3zzEnC3M (4 мин.)В первой строке вашего предложения пишем "Видео посмотрел"HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Сверстать простой лейндинг из макета Figma.Завершен5 лет назад
Нужно сверстать страницы, желательно без использования библиотек типа бутстрап и др. Сверстать нужно до 6 утра, чем быстрее тем лучше. Макетов в PSD нету, есть в JPG. Работу можете выполнить га своем хостинге с ...Завершен5 лет назад
Адаптивная верстка, лендинга, 12 подразделов. Есть готовый макет в фигме под десктоп и мобильную версию. Интересуют сроки + сумма. В моем понимании работы на 5-6(8 если с чаем) часов. Интересует срок + сумма. Если есть ...Завершен5 лет назад
Мы хотим натянуть такую же верстку как на сайте доноре https://www.velweissretouch.com/ На wordpress движок нужно скопировать все скрипты ( анимация, произвольная смена фотографий, плавное поялвение фоток при загрузке, открытие в попапе фото) ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать сайт из Figma.HTML-верстка75 заявокЗакрыт5 лет назад
- $22
Здравствуйте! Нужно сделать укороченную и несколько переделанную версию уже готового лендинга (в личку скину, CMS нет) + добавить тарифы с кнопками оплаты + видеообращение + немного тексты изменить. По итогу должен получится ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужна консультация верстальщика специализирующегося на Figma и Bootstrap. Дать замечания и советы по проекту. Хочется понять что требовать от дизайнеров, как грамотно сформулировать ТЗ, на что обратить внимание при приемке проекта. Если Вы доброжелательный, ...Завершен5 лет назад