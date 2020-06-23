Консультация верстальщика FIGMA и BOOTSTRAP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки853 просмотра

Нужна консультация верстальщика специализирующегося на Figma и Bootstrap.  Дать замечания и советы по проекту. Хочется понять что требовать от дизайнеров, как грамотно сформулировать ТЗ, на что обратить внимание при приемке проекта.

Если Вы доброжелательный,  и не кусаетесь)

Мое предложение - онлайн консультация в течении 10 дней. Мой вопрос - Ваш ответ (когда сможете).  Связь через телегу. Закидывать вопросами не  буду, меру знаю, адекватен.

BootstrapFigma
5 лет назад
imsalikoldman
Салик 
52 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lero
Петр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
11 дней
Escrow
Воспользовался консультациями Петра по подготовке дизайна к верстке. Помощь получал всегда и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший человек, приятное общение, четкие вопросы по существу. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Lero
Петр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
Карен
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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