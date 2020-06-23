Консультация верстальщика FIGMA и BOOTSTRAP

Нужна консультация верстальщика специализирующегося на Figma и Bootstrap. Дать замечания и советы по проекту. Хочется понять что требовать от дизайнеров, как грамотно сформулировать ТЗ, на что обратить внимание при приемке проекта.

Если Вы доброжелательный, и не кусаетесь)

Мое предложение - онлайн консультация в течении 10 дней. Мой вопрос - Ваш ответ (когда сможете). Связь через телегу. Закидывать вопросами не буду, меру знаю, адекватен.