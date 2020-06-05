Нужен верстальщик

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Закрыт75 заявок2053 просмотра

Нужно сверстать сайт из Figma.

Figma
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AirWorkru
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HTML-верстка
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ТОП-5
HTML-верстка
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