Качественная вёрстка сайтов с валидным, адаптивным, кросбраузерным и чистым кодом. HTML (PUG) / CSS (SASS) / JS (jQuery) / GULP

Профессиональная верстка сайтов и посадка на Wordpress. И самое важное это качество и сроки!

Портфолио  C моими работами Вы можете ознакомится на моем сайте или в разделе 'Портфолио'

Здравствуйте! Меня зовут Виталий и я занимаюсь версткой и разработкой веб-сайтов. Постоянно слежу за профессиональными трендами и использую только самые передовые технологии и решения.

В работе использую компонентный подход (на базе БЭМ). Правильную адаптивную верстку (mobile first, responsive). Оптимизирую графику и использую спрайты. Уважаю ваше время и не срываю дедлайны !

Работая со мной по умолчанию Вы получаете:

семантическую верстку;

адаптивность под все устройства;

кроссбраузерность под все популярные платформы;

тестирование в Google PageSpeed и проверку на валидность в W3C validator.

Исходники на PUG, SCSS и JavaScript имеют читабельную и документированную структуру, все стили при сборке бандляться в один файл. JavaScript собирается в 2 разных файла: libs.min.js (библиотеки, если такие имеются) и main.min.js (собственные скрипты). По дефолту в архив будет входить файлы html + css + img + dev-файлы(scss+js). PUG не входит в этот список, но его можно будет запросить отдельно.

Верстка делается на основе собственной сборки Gulp+PUG+SCSS.

Безусловно в этом списке "нюансов" любой пункт - опционально. Конечно же я подстраиваю работу под конкретный проект.

Вы с легкостью сможете мою весртку интегрировать на любую популярную CSM платформу:

WordPress, OpenCart, Joomla, Bitrix, Drupal и другие.

Со мной удобно работать, потому что я гарантирую: 

качественную работу;

соблюдение сроков;

разумные цены;

постоянный online (отвечаю почти моментально в течение своего рабочего графика);

доброжелательность, расположенность к конструктивному разговору и общению;

в течение проекта поддерживать связь в любом популярном месенджере;

предоставить временный домен и хостинг, где можно будет проверять работу поэтапно.

В течении 10-ти дней, после передачи Вам проекта, Вы сможете прислать мне правки по моим ошибкам или недочетам, которые были обнаружены позже. Я бесплатно и в самые максимально сжатые сроки внесу все изменения.

Вы всегда сможете написать мне, что бы проконсультироваться по вашему вопросу - это бесплатно!

Стек технологий:

HTML (HTML5) / Pug / БЭМ

CSS (CSS3) / SASS(SCSS) / CSS grid / Flexbox

JavaScript (jQuery)

SVG / SVG-спрайты

CSS / JS-анимация

WordPress

Gulp, Webpack

Git

Графические редакторы:

Photoshop, Sketch, Figma, Avocode, Zeplin, Adobe XD

Контроль версий:

Git, GitHub, BitBucket, Gitlab

Мои контакты: