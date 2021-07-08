vitalb25

Виталий Белик vitalb25

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная вёрстка сайтов с валидным, адаптивным, кросбраузерным и чистым кодом. HTML (PUG) / CSS (SASS) / JS (jQuery) / GULP

Профессиональная верстка сайтов и посадка на Wordpress. И самое важное это качество и сроки!

Портфолио 

C моими работами Вы можете ознакомится на моем сайте или в разделе 'Портфолио'

Здравствуйте! Меня зовут Виталий и я занимаюсь версткой и разработкой веб-сайтов. Постоянно слежу за профессиональными трендами и использую только самые передовые технологии и решения.  

В работе использую компонентный подход (на базе БЭМ). Правильную адаптивную верстку (mobile first, responsive). Оптимизирую графику и использую спрайты. Уважаю ваше время и не срываю дедлайны!

Работая со мной по умолчанию Вы получаете:

  • семантическую верстку;
  • адаптивность под все устройства;
  • кроссбраузерность под все популярные платформы;
  • тестирование в Google PageSpeed и проверку на валидность в W3C validator.
Исходники на PUG, SCSS и JavaScript имеют читабельную и документированную структуру, все стили при сборке бандляться в один файл. JavaScript собирается в 2 разных файла: libs.min.js (библиотеки, если такие имеются) и main.min.js (собственные скрипты).  По дефолту в архив будет входить файлы html + css + img + dev-файлы(scss+js). PUG не входит в этот список, но его можно будет запросить отдельно.

Верстка делается на основе собственной сборки Gulp+PUG+SCSS. 

Безусловно в этом списке "нюансов" любой пункт - опционально. Конечно же я подстраиваю работу под конкретный проект. 

Вы с легкостью сможете мою весртку интегрировать на любую популярную CSM платформу:

WordPress, OpenCart, Joomla, Bitrix, Drupal и другие.

Со мной удобно работать, потому что я гарантирую: 

  • качественную работу;
  • соблюдение сроков;
  • разумные цены;
  • постоянный online (отвечаю почти моментально в течение своего рабочего графика);
  • доброжелательность, расположенность к конструктивному разговору и общению;
  • в течение проекта поддерживать связь в любом популярном месенджере;
  • предоставить временный домен и хостинг, где можно будет проверять работу поэтапно.
Гарантии на верстку. В течении 10-ти дней, после передачи Вам проекта, Вы сможете прислать мне правки по моим ошибкам или недочетам, которые были обнаружены позже. Я бесплатно и в самые максимально сжатые сроки внесу все изменения.

Вы всегда сможете написать мне, что бы проконсультироваться по вашему вопросу - это бесплатно! 

Стек технологий:

  • HTML (HTML5) / Pug / БЭМ
  • CSS (CSS3) / SASS(SCSS) / CSS grid / Flexbox
  • JavaScript (jQuery)
  • SVG / SVG-спрайты
  • CSS  / JS-анимация
  • WordPress
  • Gulp, Webpack
  • Git

Графические редакторы:

Photoshop, Sketch, Figma, Avocode, Zeplin, Adobe XD

Контроль версий:

Git, GitHub, BitBucket, Gitlab

Мои контакты:

  • личные сообщения
  • телеграм: @vitalb25
  • email: [email protected]
  • skype: live:c5bed133df8d2154

Портфолио

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