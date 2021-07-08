Профессиональная верстка сайтов и посадка на Wordpress. И самое важное это качество и сроки!
Портфолио C моими работами Вы можете ознакомится на моем сайте или в разделе 'Портфолио'
Здравствуйте! Меня зовут Виталий и я занимаюсь версткой и разработкой веб-сайтов. Постоянно слежу за профессиональными трендами и использую только самые передовые технологии и решения.
В работе использую компонентный подход (на базе БЭМ). Правильную адаптивную верстку (mobile first, responsive). Оптимизирую графику и использую спрайты. Уважаю ваше время и не срываю дедлайны!
Работая со мной по умолчанию Вы получаете:
- семантическую верстку;
- адаптивность под все устройства;
- кроссбраузерность под все популярные платформы;
- тестирование в Google PageSpeed и проверку на валидность в W3C validator.
Верстка делается на основе собственной сборки Gulp+PUG+SCSS.
Безусловно в этом списке "нюансов" любой пункт - опционально. Конечно же я подстраиваю работу под конкретный проект.
Вы с легкостью сможете мою весртку интегрировать на любую популярную CSM платформу:
WordPress, OpenCart, Joomla, Bitrix, Drupal и другие.
Со мной удобно работать, потому что я гарантирую:
- качественную работу;
- соблюдение сроков;
- разумные цены;
- постоянный online (отвечаю почти моментально в течение своего рабочего графика);
- доброжелательность, расположенность к конструктивному разговору и общению;
- в течение проекта поддерживать связь в любом популярном месенджере;
- предоставить временный домен и хостинг, где можно будет проверять работу поэтапно.
Вы всегда сможете написать мне, что бы проконсультироваться по вашему вопросу - это бесплатно!
Стек технологий:
- HTML (HTML5) / Pug / БЭМ
- CSS (CSS3) / SASS(SCSS) / CSS grid / Flexbox
- JavaScript (jQuery)
- SVG / SVG-спрайты
- CSS / JS-анимация
- WordPress
- Gulp, Webpack
- Git
Графические редакторы:Photoshop, Sketch, Figma, Avocode, Zeplin, Adobe XD
Контроль версий:Git, GitHub, BitBucket, Gitlab
Мои контакты:
- личные сообщения
- телеграм: @vitalb25
- email: [email protected]
- skype: live:c5bed133df8d2154
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