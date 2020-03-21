Сферы для глэмпинга

Заказчиком предоставлен готовый дизайн. Выполнил верстку сайта и по окончанию выгрузил на хостинг.

В процессе разработки использовал собственную gulp сборка со стеком pug+scss.

Были подключены попапы и настрояна форма обратной связи.

Там же подключены слайдера и галерея в попапе.

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