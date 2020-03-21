Сферы для глэмпинга

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Заказчиком предоставлен готовый дизайн. Выполнил верстку сайта и по окончанию выгрузил на хостинг.
В процессе разработки использовал собственную gulp сборка со стеком pug+scss.
Были подключены попапы и настрояна форма обратной связи.
Там же подключены слайдера и галерея в попапе.
Ознакомится можете по ссылке