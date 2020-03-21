Верстка 3- страничек с многостраничного сайта со стеком pug+scss. Так же использовал svg-спрайт по возможности. Верстка адаптивна и кроссбраузерная. По фронтенду сделаны мелкие задания, типу подключены слайдера, табы.

После верстку посадили на CMS Drupal

Главная страничка - http://bitflyer.vitaliyb.co.ua/

Страничка с категориями - http://bitflyer.vitaliyb.co.ua/category.html

Страничка с контентной частью- http://bitflyer.vitaliyb.co.ua/content.html