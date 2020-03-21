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Верстка 3- страничек с многостраничного сайта со стеком pug+scss. Так же использовал svg-спрайт по возможности. Верстка адаптивна и кроссбраузерная. По фронтенду сделаны мелкие задания, типу подключены слайдера, табы.
После верстку посадили на CMS Drupal
Главная страничка - http://bitflyer.vitaliyb.co.ua/
Страничка с категориями - http://bitflyer.vitaliyb.co.ua/category.html
Страничка с контентной частью- http://bitflyer.vitaliyb.co.ua/content.html