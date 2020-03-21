Лендинг Академия

Стандартная верстка лендинга по предоставленному дизайну. Верстка валидная, кроссбраузерная и с чистым кодом. Не использовались css фреймворки. Использовал собственную gulp сборку со стеком pug+scss. Были настроена форма обратной и проведена оптимизация.

После окончания работы выгрузил сайт на хостинг.