Лендинг Академия

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Стандартная верстка лендинга по предоставленному дизайну. Верстка валидная, кроссбраузерная и с чистым кодом. Не использовались css фреймворки. Использовал собственную gulp сборку со стеком pug+scss. Были настроена форма обратной и проведена оптимизация.
После окончания работы выгрузил сайт на хостинг.