Smart Sitters

Задача была сверстать сайт по готовому дизайну и натянуть на Вордпресс.

В результате сделал верстку сайта адаптивную и кросбраузерная, а так же максимально по потребностям клиента, используя стек gulp+pug+scss.

Реализовал попапы и всплывающие окна.

После чего сделал натяжку сайта на Вордпрес. Весь контент можно менять с админки. Подключил мультиязычность. Подключил форму связи через телеграмм-бот.

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