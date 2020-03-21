Smart Sitters

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Задача была сверстать сайт по готовому дизайну и натянуть на Вордпресс.
В результате сделал верстку сайта адаптивную и кросбраузерная, а так же максимально по потребностям клиента, используя стек gulp+pug+scss.
Реализовал попапы и всплывающие окна.
После чего сделал натяжку сайта на Вордпрес. Весь контент можно менять с админки. Подключил мультиязычность. Подключил форму связи через телеграмм-бот.
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