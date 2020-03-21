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Верстка адаптивная и кросбраузерная. С подключенной формой обратной связи. Подключены слайдеры и фото-галерея. Добавлены разнообразные попапы, в основном с видео-контентом.
В работе использовался стек:
- gulp;
- pug
- scss
- js\jquery (+ jquery libs)
- php (форма обратной связи)
Ознакомится можете по ссылке