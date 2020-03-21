Верстка адаптивная и кросбраузерная. С подключенной формой обратной связи. Подключены слайдеры и фото-галерея. Добавлены разнообразные попапы, в основном с видео-контентом.

В работе использовался стек:

- gulp;

- pug

- scss

- js\jquery (+ jquery libs)

- php (форма обратной связи)

Ознакомится можете по ссылке

http://x-brains.ru/