Вёрстка сайтов - HTML5\CSS3, БЭМ, GULP, SCSS, JavaScript, jQuery кроссбраузерность, адаптивность(резиновая верстка)
Специализируюсь на верстке сайтов. Ответственно подхожу ко всем проектам!
Технологии:
- HTML5, CSS3;
- FLEXBOX, CSS
- JQuery(Написание, адаптация и использование плагинов под свои нужды);
- Использую БЭМ методологию именования классов;
- СSS препроцессор SCSS;
- Сборщик проектов Gulp;
Выполняю работы:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
- CSS3\JS анимация.
Связь:
email: [email protected]
telegram: @Toron_dev
Портфолио
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- Awax72 просмотра
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