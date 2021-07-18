Toron

Евгений Toron

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка сайтов - HTML5\CSS3, БЭМ, GULP, SCSS, JavaScript, jQuery кроссбраузерность, адаптивность(резиновая верстка)

Специализируюсь на верстке сайтов. Ответственно подхожу ко всем проектам!

Технологии: ﻿﻿

  • HTML5, CSS3;
  • FLEXBOX, CSS
  • JQuery(Написание, адаптация и использование плагинов под свои нужды);
  • Использую БЭМ методологию именования классов;
  • СSS препроцессор SCSS;
  • Сборщик проектов Gulp;

Выполняю работы:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

- CSS3\JS анимация.

Связь:

email: [email protected]

telegram: @Toron_dev

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