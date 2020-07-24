Frontend разработчик.

Привет)

Ты попал на мой профиль и совершенно не зря, я являюсь frontend разработчиком с опытом более 3-х лет.

Я создаю разные сайты и веб-приложения (лендинги, мультилендинги, интернет-магазины, SPA приложения, PWA приложения и т.п).

Список моих инструментов:

Html, Css, Javascript, Typescript, React, Redux,Gulp, Webpack, Sass, Less, JQuery, Material UI, Bootstrap, Nodejs, Expressjs, и другие технологии, библиотеки.

Работаю на разных биржах, раньше работал в компаниях)

Удачи! :)