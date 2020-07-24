Frontend разработчик.
Привет)
Ты попал на мой профиль и совершенно не зря, я являюсь frontend разработчиком с опытом более 3-х лет.
Я создаю разные сайты и веб-приложения (лендинги, мультилендинги, интернет-магазины, SPA приложения, PWA приложения и т.п).
Список моих инструментов:
Html, Css, Javascript, Typescript, React, Redux,Gulp, Webpack, Sass, Less, JQuery, Material UI, Bootstrap, Nodejs, Expressjs, и другие технологии, библиотеки.
Работаю на разных биржах, раньше работал в компаниях)
Удачи! :)
Действие аккаунта приостановлено!