Адаптивне HTML-верстання

﻿﻿ З веб технологіями знайомий майже 15 років, за освітою технік-програміст, але професійно веб розробкою ніколи не займався до 2020року. ﻿

На початку 2020 року з'явилася можливість зайнятися тим, чим бажав займатися завжди але по тим чи іншим причинам не було на це часу.

На даний час я у веб-розробці, а саме у HTML-верстанні, постійно вдосконалюю свої навички і вміння. Верстання виконую із різних типів макетів як Photoshop, Figma так можливо і по зображенню.Постійно на зв'язку.

Вміння і знання:

HTML5

CSS5

СSS Frameworks: bootstrap, tailwindcss

SCSS

FLEXBOX

JavaScript

jQuery

PHP(початковий рівень)

БЕМ

Bootstrap

TailwindCSS

Адаптивне верстання

встановлення і налаштування CMS.

Контакти:

телеграм: @FireMonster

Приклади робіт:

https://web.khorol.com.ua