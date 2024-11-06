Адаптивне HTML-верстання
З веб технологіями знайомий майже 15 років, за освітою технік-програміст, але професійно веб розробкою ніколи не займався до 2020року.
На початку 2020 року з'явилася можливість зайнятися тим, чим бажав займатися завжди але по тим чи іншим причинам не було на це часу.
На даний час я у веб-розробці, а саме у HTML-верстанні, постійно вдосконалюю свої навички і вміння. Верстання виконую із різних типів макетів як Photoshop, Figma так можливо і по зображенню.Постійно на зв'язку.
Вміння і знання:
HTML5
CSS5
СSS Frameworks: bootstrap, tailwindcss
SCSS
FLEXBOX
JavaScript
jQuery
PHP(початковий рівень)
БЕМ
Bootstrap
TailwindCSS
Адаптивне верстання
встановлення і налаштування CMS.
Контакти:
телеграм: @FireMonster
Приклади робіт:
Портфолио
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