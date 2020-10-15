Максим Лаштур maksorentomaksorento
21 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Качественная верстка + натяжка на Wordpress
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram - @maksexplor
НАВЫКИ:
Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.
Обычно работаю на Gulp4, Scss.
Также если есть, необходимость работаю с Git.
Почему, выбрав меня вы не ошибетесь:
- Быстрая верстка.
- Чистый код.
- Постоянная связь с заказчиком.
- Адекватная стоимость за работу.
- Возможность встречи в СПб.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram - @maksexplor
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг для Fly Transfer59 просмотров
- Сайт для "Face&Care"99 просмотров
- Верстка для Веб-студии97 просмотров
- Верстка сайта "TAXI-MD"62 просмотра
- Верстка сайта "BamBoo"84 просмотра
- Обновление дизайна для srubi54.ru130 просмотров
- Кухня в дом / верстка123 просмотра
- Автострахование - UA152 просмотра
- Инвестиционный сайт real-invest141 просмотр
- Верстка за короткий срок!135 просмотров
- Верстка проекта - "Старинные карты мира"109 просмотров
- Веб-студия Forward161 просмотр
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Максим сделал всё быстро и качественно. А также, был всё время на связи, что очень важно! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Советую к работе!
$10
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена быстро, качественно, с моей стороны ни одной правки. Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Работаю с Анной уже второй раз. Все отлично! Рекомендую!
$20
10 баллов
3 года назад
Все прошло хорошо, сотрудничеством доволен Рекомендую
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Андреем! Приятный в общении, четко поставил задачу. Своевременная оплата. Одни плюсы) Рекомендую!
$15
10 баллов
3 года назад
Благодарю за отличную работу!
Ответный отзыв
Анна - отличный заказчик. Сотрудничеством и оплатой доволен. Рекомендую и с радостью готов сотрудничать в дальнейшем!
$35
10 баллов
3 года назад
Все сделано качественно, результатом доволен, обращаюсь уже не первый раз! Советую данного исполнителя, как ответственного и профессионального.
Ответный отзыв
Алексей - очень добросовестный заказчик! Работали уже с ним ранее. После очередного проекта остался доволен. Алексей всегда все разъясняет перед началом работы, поэтому в процессе выполнения редко возникают вопросы к нему. Оплатил сразу после того, как я все выполнил. Даже немного больше, чем договаривались. Рекомендую!
HTML-верстка
15 отзывов
$7/час
от 1 дня
нет рейтинга