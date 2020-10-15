maksorento

Максим Лаштур maksorento

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Качественная верстка + натяжка на Wordpress

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram - @maksexplor

НАВЫКИ:

Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.

Обычно работаю на Gulp4, Scss.

Также если есть, необходимость работаю с Git.

Почему, выбрав меня вы не ошибетесь:

  • Быстрая верстка.
  • Чистый код.
  • Постоянная связь с заказчиком.
  • Адекватная стоимость за работу.
  • Возможность встречи в СПб.
Работаю по предоплате 50% (в крайнем случае 25%), либо безопасной сделке.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram - @maksexplor

JavascriptWordPressOpenCartHTMLJoomlaPrestashopjQueryБитриксSCSSGit
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Отзывы заказчиков
stemlab
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Исправить вёрстку страницы сайта в мобильной версии
Максим сделал всё быстро и качественно. А также, был всё время на связи, что очень важно! Спасибо большое!
Хороший заказчик! Советую к работе!
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доработка вёрстки
Работа выполнена быстро, качественно, с моей стороны ни одной правки. Спасибо! Рекомендую!
Работаю с Анной уже второй раз. Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
NdRiko
Андрей 
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Доверстать 2 страницы
Все прошло хорошо, сотрудничеством доволен Рекомендую
Доволен сотрудничеством с Андреем! Приятный в общении, четко поставил задачу. Своевременная оплата. Одни плюсы) Рекомендую!
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Внести правки в вёрстку
Благодарю за отличную работу!
Анна - отличный заказчик. Сотрудничеством и оплатой доволен. Рекомендую и с радостью готов сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Все сделано качественно, результатом доволен, обращаюсь уже не первый раз! Советую данного исполнителя, как ответственного и профессионального.
Алексей - очень добросовестный заказчик! Работали уже с ним ранее. После очередного проекта остался доволен. Алексей всегда все разъясняет перед началом работы, поэтому в процессе выполнения редко возникают вопросы к нему. Оплатил сразу после того, как я все выполнил. Даже немного больше, чем договаривались. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
15 отзывов
$7/час
от 1 дня
нет рейтинга