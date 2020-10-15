Алексей - очень добросовестный заказчик! Работали уже с ним ранее. После очередного проекта остался доволен. Алексей всегда все разъясняет перед началом работы, поэтому в процессе выполнения редко возникают вопросы к нему. Оплатил сразу после того, как я все выполнил. Даже немного больше, чем договаривались. Рекомендую!