timphpdev

Тимур Шепетовский timphpdev

 
41 годУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
1C-Bitrix разработчик

Более 6 - ти лет занимаюсь разработкой сайтов на cms 1C-Bitrix, сдан первый очный экзамен, сертификаты: https://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=87366784-235418, есть опыт в создании различных модулей, компонентов

Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$420
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$415
10 баллов
4 года назад
Сделать программинг на сайте на битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Работы по Битриксу
Огромное спасибо Тимуру за выполненные работы, он отличный специалист, работает быстро, не подводит по срокам, все время на связи. Обязательно буду обращаться еще, мне очень понравилось сотрудничество.
Очень рекомендую этого заказчика. Всегда вовремя оплата, всегда на связи
Ответный отзыв
paveloo122
Павел 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Нужен битрикс программист для разработке и внедрения личного кабинета
Хороший специалист, работаем дальше.
Хороший заказчик, платит исправно
Ответный отзыв
bigkir
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
9 баллов
6 лет назад
Вывести ПВЗ СДЭК на карту и списком
Крайне доволен. Задача была специфичной - сделать скрипт используя API Яндекса и транспортной компании СДЭК. Тимур имел похожий опыт и отлично справился с задачей. Спасибо!
Адекватный заказчик, рекомендую. Грамотно объяснил задачу, быстро отвечал во время выполнения
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