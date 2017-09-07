1C-Bitrix разработчик
Более 6 - ти лет занимаюсь разработкой сайтов на cms 1C-Bitrix, сдан первый очный экзамен, сертификаты: https://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=87366784-235418, есть опыт в создании различных модулей, компонентов
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$420
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Работы по внутренней оптимизации для SEO172 просмотра
- Новый раздел в каталоге недвижимости154 просмотра
- Создание модуля для службы доставки176 просмотров
- Программирование интернет-магазина на 1C-Bitrix171 просмотр
Отзывы заказчиков
$415
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
4 года назад
Огромное спасибо Тимуру за выполненные работы, он отличный специалист, работает быстро, не подводит по срокам, все время на связи. Обязательно буду обращаться еще, мне очень понравилось сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень рекомендую этого заказчика. Всегда вовремя оплата, всегда на связи
$50
10 баллов
6 лет назад
Хороший специалист, работаем дальше.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, платит исправно
$40
9 баллов
6 лет назад
Крайне доволен. Задача была специфичной - сделать скрипт используя API Яндекса и транспортной компании СДЭК. Тимур имел похожий опыт и отлично справился с задачей. Спасибо!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, рекомендую. Грамотно объяснил задачу, быстро отвечал во время выполнения