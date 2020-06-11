Адаптировать верстку под мобилу

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок1089 просмотров

Нужно адаптировать под мобилы.

Целиком сайт http://onai.kz/

Личный кабинет

http://e-learning.onai.kz/

Логин: Ruslan_0102

Пароль: 040620

5 лет назад
Artvisionkz
37 лет
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5 дней назад

Выбранный исполнитель

maksorento
Максим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо за отличное исполнение работы! Рекомендую, будем работать еще!
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Заявки фрилансеров

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