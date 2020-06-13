добавить форму поиска на мобильные (адаптивная верстка) - woocommerce. Макет приложил. Форма поиска есть на ПК, на мобильных она тоже есть но в футере через сайдбар. А нужно в шапку добавить - но сделав ...
Сделать верстку лендинга
Нужна верстка лендинга.
Лендинг создан во фигме https://www.figma.com/file/0JeBys2z83gCNKDt7ftphY/Individual-Turkish?node-id=0:1
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