Сделать верстку лендинга

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок1615 просмотров

Нужна верстка лендинга.

Лендинг создан во фигме  https://www.figma.com/file/0JeBys2z83gCNKDt7ftphY/Individual-Turkish?node-id=0:1

FigmaNode.js
5 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

have_a_nice_day
Виктор 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Виктор делал верстку страницы лендинга. Работа сдана в срок, правки вносились оперативно. Работой довольна, рекомендую.
С Ириной было очень приятно и комфортно работать, задача поставлена чётко и понятно, оплата в срок!

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