Верстка сайт

$450
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка289 просмотров

По макету

https://www.figma.com/file/hZ9hUop6kdoYYEI9gc9sXU/Polet?node-id=0%3A1 

сделать верстку адаптив

Node.js
5 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$450
12 дней
Escrow
Все выполнено в сроки, верстка отличная, обратная связь на 4+. Профессионал, советую
Очередной успешно выполненный проект. Все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
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HTML-верстка