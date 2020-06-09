Добавить форму поиска на мобильные (адаптивная верстка) - woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок395 просмотров

добавить форму поиска на мобильные (адаптивная верстка) - woocommerce. Макет приложил. 

Форма поиска есть на ПК, на мобильных она тоже есть но в футере через сайдбар. А нужно в шапку добавить - но сделав компактнее

WooCommerce
5 лет назад
nniikkhhii
Никита 
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Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
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Скорость, качество. Все исправления внесены. Отлично!
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