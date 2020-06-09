Адаптивная, кроссбраузерная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт35 заявок1097 просмотров

Нужно сделать адаптивную, кроссбраузерную верстку длясайта их 13 - 15 страниц. Оплата 2000 - 2500 руб за 13 страниц. Нужно, чтобы вы

приступили сразу же.

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