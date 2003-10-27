andzhej1979

Анджей Джан andzhej1979

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

geoden
Денис 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Простой логотип, без наворотов.
Подробное и четкое задание, от чего и приятно было работать. Хороший заказчик, оплата без проблем. Рад что понравились мои варианты логотипа, надеюсь еще поработаем))
Человек сделан работу быстро, остался реально очень доволен, а еще и очень дешево. Рекомендую!
Ответный отзыв
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать простой дизайн страницы.
Все прошло замечательно, заказчиком остался очень доволен, всем рекомендую, коммуникация на высшем уровне. Оплата моментальная, постановка задачи, так же на высшем уровне. Советую
Человек справился с работой на отлично, остался очень доволен, никаких замечаний к работе нет. Выполнил работу очень хорошо!
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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
4 года назад
Настроить SSL сертификат развернуть готовый скрипт.
приятный адекватный заказчик
Рад что мой выбор оказался такой быстрый и удачный, скажу так, человек справился с работай очень быстро я даже не ожидал, человек реальный профи и знает что делает. Остался очень очень очень ДОВОЛЕН и следующий раз, однозначно буду обращаться только к нему. Рекомендую!
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mark696
Марк 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$41
10 баллов
4 года назад
Закажем контекстную рекламу Google ads.
Google Ads
Отличный заказчик! Не смотря на то что получается не все как запланировали, остаётся на положительной ноте. По больше бы таких заказчиков. Очень надеюсь, что получиться построить долгосрочное сотрудничество.
Воспользовались услугами и предложением этого человека, остались очень довольны и соответственно продолжаем работать дальше. Сразу видно, что человек знает свое дело и в этом деле специалист, остались очень довольный быстрой качественной работой. Могу сказать, что человек мастер своего дела и знает, чем занимается на все 100%, по этому могу сказать слово "Рекомендую". Спасибо за работу!
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yuretz84
Юрий 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$5
9 баллов
4 года назад
Нужен рерайт текста.
Заказчик четко и понятно объяснил суть задания, оплатил заказ в полном объеме. Сотрудничеством с данным заказчиком доволен. Рекомендую всем фрилансерам.
Человек с работой справился очень быстро, даже раньше чем обещал, работай остались довольны, человек знает свое дело. Рекомендую!
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