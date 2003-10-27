andzhej1979

Нужно сделать 30 коротких фраз (до 70 символов, примеры я покажу) и 3 не больших письма на ENglish (примеры я покажу) письма должны быть привлекательные и максимально простые и короткие. Читаться такие письма должны легко, темы ...
- Продающие тексты9 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет. Нужно нарисовать простой не большой логотип, выдумывать не чего особо не надо.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Всем привет! Нужно сделать следующее: привязать домен и установить бесплатный SSL сертификат и настроить почту платную, которая уже есть.Системное администрирование10 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Всем привет. Изменить на отсканированном документе ФИО, город, дату.Обработка фотографий7 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Доброго дня! Ищу программиста который владеет одним из языков таких как php / c++ / ruby on rails / GOlang или любого другого языка для написания скрипта в который будет входить разработка простой админ панели ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Привет. Нужно отредактировать простой дизайн одной страницы, аналог страницы, цвета и какой страницы я покажу. Не чего сложно, цветовая гамма остается такая же, только ваше воображение в изменении шапки страницы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго дня! Требуется написание не сложного особо скрипта, где , язык можно использовать как php,GO, ruby on rails, java script. После написание надо будет натянуть не сложный дизайн на скрипт, а также в дальнейшем могут ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $30
Доброго дня. Нужна разовая работа сейчас, а это привязать уже готовый домен к готовому хостингу, развернуть готовый скрипт, вывести почту от хостинга и настроить ssl сертификат.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем привет. Нужен человек, который профессионально занимается раскруткой сайтов в Google ads. Человек, который имеет свой прокаченный аккаунт в этой системе и знает свое дело. Ждем с нетерпением ваши предложения. Сегмент весь, кроме ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем привет! Нужен рерайт текста с уникальностью минимум 85%-90% на Английском языке. Ваши предложения. Но очень нужно на качественном Английском языке.Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно качественно перерисовать слово на сертификате.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем привет! Нужно рерайт 2х текстов с уникальностью минимум 85%-90% на Английском языке. Ваши предложения. Но очень нужно на качественном Английском языке.Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго дня! Требуется заверстать уже готовую верстку на скрипт GoldCoders около 10 страниц. Верстка уже готова под адаптив, планшеты и ПК. Только осталось одеть ее на готовый залитый скрипт. Есть тут хорошие верстальщики? (Верстка на ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня. Нужно настроить почту на сервере (VPS) admin@ и далее название домена.Системное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго дня. Требуется написать 10 привлекательных фраз(заголовков письма), аналог фраз покажу на EnglishПродающие тексты1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $2500
Доброго дня. Требуется написание скрипта, который будет выполнять функции следующие и желательно с админ панелью. Консульства Польши принимают документы на Национальную рабочую визу с помощью регистрации соискателей визы через свою систему e-consulat: ...Системное программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Нужна качественная перерисовка квитанции, изменить даты и имя. Не чего сложного, для хорошего проффи.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго дня! Ищу человека, кто знает скрипт GoldCoders и все настроит вместе и зальет на главную мой темплат.Системное программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Интересует написание уникального бота в месте с простой админкой, который сможет с сайта перехватывать заказы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
картинка есть надо сделать ббкодHTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад