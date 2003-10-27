andzhej1979

Рад что мой выбор оказался такой быстрый и удачный, скажу так, человек справился с работай очень быстро я даже не ожидал, человек реальный профи и знает что делает. Остался очень очень очень ДОВОЛЕН и следующий раз, однозначно буду обращаться только к нему. Рекомендую!