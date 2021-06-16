Нужно сделать 30 коротких фраз и 3 не больших письма на ENglish

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Закрыт9 заявок579 просмотров

Нужно сделать 30 коротких фраз (до 70 символов, примеры я покажу) и 3 не больших письма на ENglish (примеры я покажу) письма должны быть привлекательные и максимально простые и короткие. Читаться такие письма должны легко, темы максимально приземленные. 

4 года назад
andzhej1979
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