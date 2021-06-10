Скрипт холодных звонков по продаже услуг создания/размещения 3D-туров

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Закрыт5 заявок372 просмотра

Здравствуйте!

Требуется написать продающее коммерческое предложение и скрипт холодных звонков для продажи услуг создания и последующего размещения в сервисах "Яндекс.Карты" и "Google Street View" виртуальных 3D-туров компаний.

Потенциальные клиенты - гостиницы, дома отдыха, рестораны, кафе, ночные клубы, отели, музеи, СТО и т.д.

Подробности о наших возможностях - заинтересованным в личку.

4 года назад
Alexey-Dolgih
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