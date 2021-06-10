Ищу девушку 25-35 лет для написания продающих текстов под женщин, которые работают на себя Основная задача: написание продающих писем под женщин Навыки Умение продавать через боли (негатив)Умение продавать через ...
Скрипт холодных звонков по продаже услуг создания/размещения 3D-туров
Здравствуйте!
Требуется написать продающее коммерческое предложение и скрипт холодных звонков для продажи услуг создания и последующего размещения в сервисах "Яндекс.Карты" и "Google Street View" виртуальных 3D-туров компаний.
Потенциальные клиенты - гостиницы, дома отдыха, рестораны, кафе, ночные клубы, отели, музеи, СТО и т.д.
Подробности о наших возможностях - заинтересованным в личку.
Заявки фрилансеров
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