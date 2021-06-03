Написать 50 объявлений (литературно)

Есть серия книг по эзотерике

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задача пролистать книгу, кратко ознакомится с сутью и написать 50 объявлений, которые будут заинтерисовывать читателя книгу собсвтенно прочитать.

не обязательно все объявления должны быть непосредственно связаны с тематикой именно этой книги, они могут быть связаны с эзотерической тематикой в целом. но главная задача - они должны именно заинтересовать читателя читать книгу по эзотерике. грубо говоря, чтобы читатель открыл ссылку. то есть даже речи не идет о копировании объявлений. каждое нужно продумать и оно должно заинтересовывать.

пишите пожалуйста цену за 50 штук, до 30 символов заголовок, до 90 символов - текст.