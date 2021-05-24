Интернет-магазин плитки-мозаики. Нужно 2 статьи на яндекс дзен про дизайн и интерьер с применением мозаики для продвижения. Потом потребуются системные публикации.
Продающий текст
Необходимо написать краткий, продающий текст предназначенный для спам-рассылки.
Компания - завод производитель. Товар - термоэтикетка.
Производим популярный для OZONа размер этикетки - 75*120.
Продаем смежную продукцию: риббоны, стрейч, биркодержатели, этикет-пистолеты.
Так же необходимо сделать презентацию компании. Если умеете делать баннер - тоже можно и его.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты6 заявокЗакрыт4 года назад
- $6
Нужен действующий журналист-международник для интервью. Задам вам 8-10 вопросов, после отправлю материал на согласование.Продающие текстынет заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Ищу людей в команду, способных писать продающие тексты. Работа по ТЗ с использованием ключей. Нужно лаконично вписать ключи в текст "О нас" и в Описание товаров. Оплата от 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать тексты на сайт интернет-магазина текстиля https://sib.in.ua/ Всего 300 текстов, для начала примерно 50, практически готовое семантическое ядроПродающие тексты13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать главную страницу для сайта , реконструкция, есть семантика из 10 слов, есть более 20 миниэкранов в необходимой последовательности, нужно для медицинской клиники сделать с прототипированием где что стоит какой текст для дизайнера написать ...Продающие тексты4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделайте пожалуйста КП в word файле, мы занимаемся разработкой сайтов, я понятия не имею что писать в КП но клиенты часто спрашивают КП что именно мы будем делать и цену и сроки, сделайте мне ...Продающие тексты1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, у нас есть основной сайт, но сейчас мы создаем лендинговую страницу для одного проекта, поэтому нужен качественный текст для нее. Суть лендинга- мотивация людей заполнять заявки на посещение шоурума. Язык- украинский. ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны рекламные тексты для объявлений, приложения знакомства: - названия рекламных объявлений (до 30 символов с пробелами) - описания рекламных объявлений (до 90 символов с пробелами) ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать продающие тексты по шагам в таргетированной кампании по рекламе Ресторана. Не копирайтинг с подсчётом символов в посте, а именно чтобы цель текста соответствовала определённому типу воронки. Количество символов и цена за них мне ...Продающие текстынет заявокЗакрыт4 года назад
нужно написать продающий таплинк для инстаграмаПродающие тексты4 заявкиЗакрыт4 года назад