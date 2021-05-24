Продающий текст

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Закрыт4 заявки431 просмотр

Необходимо написать краткий, продающий текст предназначенный для спам-рассылки.

Компания - завод производитель. Товар - термоэтикетка. 

Производим популярный для OZONа размер этикетки - 75*120.

Продаем смежную продукцию: риббоны, стрейч, биркодержатели, этикет-пистолеты.

Так же необходимо сделать презентацию компании.  Если умеете делать баннер - тоже можно и его.

4 года назад
guest_16151074312602
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